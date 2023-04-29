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Gündem
AA 29.04.2023 17:40

İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı

İstanbul'da, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular, Yarısı Bizden Kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul'umuzda riskli yapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımında kampanyayla ilgili merak edilenlerin "http://yarisibizden.gov.tr" adresinde olduğunu hatırlattı.

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Kentsel Dönüşüm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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