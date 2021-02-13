İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 15 Şubat'tan itibaren ikamet izinleri için başvuruların bizzat yapılacağını açıkladı.

İkamet izni başvuru dosyalarının posta ve kargo yoluyla alınması usulüne son verildi.

İzin almak isteyen yabancıların kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il ya da ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

Uygulama 15 Şubat'tan itibaren başlayacak

Posta ve kargo yoluyla gönderilen başvuru dosyaları 15 Şubat'tan itibaren işleme alınmayacak. Daha önce yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınacak.

Söz konusu tarihten önce farklı birimlerden ikamet izin başvurusu yapan yabancıların ise evraklarını, kendilerine SMS ve e-posta ile iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili il ya da ilçe göç idaresi müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

İkamet izinleri randevu işlemlerine ilişkin işlemler, 15 Şubat'tan itibaren İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Çalışma Grup Başkanlığı, Pendik İlçe Çalışma Grup Başkanlığı ve Ümraniye İlçe Çalışma Grup Başkanlığında yürütülmeye devam edilecek.