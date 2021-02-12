Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasında "235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez" etiketi yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu etiketi kullanarak bir açıklama yaptı.

Yanlış bilginin doğru bilgiden hızlı yayılmasının sağlıklı olmadığını anlatan Koca, "Çünkü 235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur" sözlerini kullandı.