Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 23:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 235 yeni atama sayısı değildir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur" açıklamasını yaptı.
Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasında "235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez" etiketi yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu etiketi kullanarak bir açıklama yaptı.
Yanlış bilginin doğru bilgiden hızlı yayılmasının sağlıklı olmadığını anlatan Koca, "Çünkü 235 yeni atama sayısı değil, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur" sözlerini kullandı.
Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2021
Çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Twitter
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