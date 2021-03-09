Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 07:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da 13 ilçede 18 adrese baskın yapıldı. Terör bölgesiyle irtibatlı olduğu belirtilen14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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