Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'daki kentsel dönüşüm seferberliğinin ele alındığı toplantı sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde "İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı"na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Hasan Suver, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum toplantı sonrası açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuşuyor. https://t.co/iwGc1geGS6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2020

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İstanbul'un dönüşüm sürecini yönetecek bir komisyon kuracağız. Kararlı bir şekilde bu projelerin üzerine gideceğiz. Siyaset üstü bir bakış açısıyla kentsel dönüşümü başlatacağız."

"Ağır hasarlı, riskli binaların yıkım sürecini hızlı bir şekilde başlattık."