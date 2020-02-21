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Anneden duruşmada tepki: Farz edin ki Leyla sizin kızınız...
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili davada, anne Şükran Aydemir, "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" diyerek mahkeme salonunu terk etti.
Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde kaybolmuş, 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.
Olayla ilgili açılan davanın ikinci duruşması Ağrı Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Duruşmaya katılan anne Şükran Aydemir, "Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız" diyerek salonu terk etti.
20 Eylül'de görülen ilk duruşmada Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklanmıştı.
Elazığ'da cezaevinde bulunan Mehmet Ali Aydemir ise, delil durumu dikkate alınarak bir süre sonra tahliye edilmişti.
Davada biri tutuklu 7 sanık bulunuyor.
Etiketler: mahkeme Leyla Aydemir Duruşma ağrıSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:21
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