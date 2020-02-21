Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemi, 172 gündür devam ediyor.

"17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarıldı"

Evlat nöbetindeki ailelere katılım da sürüyor. Erzurum'dan Sakine Turan oğlu Celal için oturma eylemi başlattı. Göz yaşlı anne oğlunun henüz 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarıldığını iddia ediyor.

Anne Sakine Turan, diğer aileler gibi oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.

"Ne mutlu bize 8 aileyi kurtardık"

Baba Abdullah Demir de oğlunun HDP il binasından, Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.

Oğlunu almadan eylemden vazgeçmeyeceğini ifade eden Demir, şunları anlattı:

"Biz canımız için burada bekliyoruz. Burada geçen her günümüz zindan gibi. Gece gündüz yatmıyoruz. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz. 10 yıl geçse de çocuklarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. HDP bizim çocuğumuzu götürüp teslim etti. Oğlumu HDP'den başka kimseden istemiyorum. Bundan eminiz."

Ailelerden 8'inin evlatlarına kavuştuğunu anımsatan Demir, "Ne mutlu bize 8 aileyi kurtardık. Gözümüz yolda, inşallah bizim oğlumuz da gelecek. Bu çocukların gelmesine o kadar sevindik ki sanki bizim evladımız geldi." dedi.

Son katılımlarla birlikte oturma eylemindeki aile sayısı 97 oldu.