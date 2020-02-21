Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ve avukatı ile Ceren Damar Şenel'in ailesi katılıyor.

Duruşmada sanık Hasan İsmail Hikmet ve avukatının esasa ilişkin son savunmaları alınıyor.

Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

Katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve silahla tehdit suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce 2 el silahla vurularak ardından da 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.