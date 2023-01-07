İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, hükümlü kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, silahla birden fazla kişi ile konutta yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından toplam 69 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K'nin Büyükçekmece'de olduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekiplerin yakaladığı şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.