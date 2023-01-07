Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
İstanbul'da hakkında çeşitli suçlardan 69 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, hükümlü kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, silahla birden fazla kişi ile konutta yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından toplam 69 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K'nin Büyükçekmece'de olduğu tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekiplerin yakaladığı şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 18:13
- 17:59
- 17:36
- 17:35
- 17:26
Sıradaki Haber
Erbakan: İBB, asgari ücret artışının imzası kurumadan ulaşıma zam yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz