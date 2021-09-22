Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 445 bin sahte ilaç ele geçirildi
İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda, aralarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu öğrenildi.
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Etiketler: İlaç Kaçakçılık
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