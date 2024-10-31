İstanbul'da 3,5 ton metamfetamin ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik “Narkoçelik-44” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

2 ton 203 kg metamfetamin, 1 ton 79 kg sıvı metamfetamin, 233,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucu 188 kg ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız"

Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."