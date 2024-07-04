İstanbul'da 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 terör şüphelisine gözaltı

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 6 ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

Kentte 54 bin 574 emniyet, 6 bin 445 jandarma ve 1086 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 62 bin 105 personelin görev yaptığını belirten Gül, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'u daha da güvenli şehir haline getirmek için 7 gün 24 saat ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydetti.

"2 terör eylemi engellendi"

Vali Gül, "İstanbul'un huzurunun Türkiye'nin huzuru" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı, 393 şahıs tutuklandı, 423 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son iki ayda PKK/KCK'ya 86, FETÖ'ye 158, dini istismar eden terör örgütlerine 224, sol terör örgütlerine karşı 5 operasyon düzenlendi. 985 şahıs yakalandı, 78 şahıs tutuklandı, 73 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanı için kullanılan 337 bin 450 lira, 68 bin 875 dolar, 36 bin 880 avro ele geçirildi. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bu miktarın 89 bin 830 lirası, 47 bin 907 doları, 23 bin eurosu son iki aya ait."

Organize suçlarla mücadelede de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Gül, "Bu sayede 2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2 bin 388 şahıs yakalandı, 1342 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Son iki ayda yapılan 44 operasyonda 24 suç çetesi çökertildi. 11 milyar 22 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Kişilere karşı işlenen suçların aydınlanma oranı yüzde 98

Vali Gül, yılın ilk 6 ayında kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 azalmasının sağlandığını vurguladı.

Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranının ise yüzde 78 olduğunun altını çizen Gül, "Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 94 bin 295 şahıs yakalandı." ifadelerini kullandı.

Gül, son iki ayın asayiş verilerinde ise kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 17, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 32 oranında azaldığından bahsederek, "Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 97,5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 70 oldu. Yine burada da mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda hemen hemen hepsinde ciddi oranda düşüşler görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yılın ilk 6 ayında, 3 bin 300'ü son 2 ayda olmak üzere 10 bin 171 ruhsatsız silah yakalandığını anlatan Gül, 2 bin 334'ü son 2 ayda olmak üzere toplam 7 bin 809 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

12 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Küresel bir sorun olarak gördükleri uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Gül, "2024 yılının ilk 6 ayında imal ve ticarete yönelik 4 bin 683 operasyonda 7 bin 813 şahıs yakalandı, 3 bin 319 şahıs tutuklandı, 1680 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 26 bin 758 olayda 30 bin 360 şahıs yakalandı, 59 şahıs tutuklandı, 246 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyon 340 bin adet hap, 3 bin 132 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

Vali Gül, son 2 ayda uyuşturucu imali ve ticaretine yönelik 1519 operasyonda 2 bin 576 şüphelinin yakalandığını, 1089 şüphelinin tutuklandığını, 495 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandığını aktararak, kullanıcılığa yönelik operasyonlarda ise 9 bin 371 olayda 10 bin 594 kişinin yakalandığını, 4 kişinin tutuklandığını, 47 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi.

Üç tondan fazla uyuşturucu, 17 milyona yakın hap ile 667 kök kenevir ele geçirildiğini kaydeden Gül, uyuşturucuyla mücadelede medyaya, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere önemli görevler düştüğünü, el birliğiyle mücadele edip bu sınavı başarıyla geçeceklerini ifade etti.

Vali Gül, İstanbul'un ülkedeki araç sayısının yaklaşık yüzde 19'una sahip olduğunu anlatarak, "Güvenli ve akıcı bir trafik için yılın ilk 6 ayında 8 milyondan fazla denetim yaptık. Meydana gelen kazalarda maalesef 81 vatandaşımız hayatını kaybetti, 18 bin 702 vatandaşımız yaralandı. Bu ölümlü kazaların 21'i son iki ayda meydana geldi" bilgisini verdi.

16 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi

Gül, siber güvenlik ekiplerinin de amansız bir mücadele verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu yılın ilk 6 ayında suç unsuru olabileceği değerlendirilen 16 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 640'ının terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 67 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı. Bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 658 operasyonda, 1598 kişi yakalandı, 488 kişi tutuklandı. Denetimlerimizi giderek artırdığımız siber dünyada son iki ayda suç unsuru olabileceği değerlendirilen 4 bin 811 sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 181’inin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 13 şahıs yakalandı, 1'i tutuklandı. Bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 200 operasyonda, 557 kişi yakalandı, 181 kişi tutuklandı."

83 bin 108 düzensiz göçmen tespit edildi

Toplam 1 milyon 80 bin 467 yabancının yaşadığı kentte yılın ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 130 operasyonda 289 kişinin yakalandığınını belirten Gül, bunların 76'sının tutuklandığı, 48'ine de adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Vali Gül, bu operasyonların 48'inin son iki ayda yapıldığına dikkati çekerek, "Dünyada bir ilk olan 100 mobil göç noktası aracımızla ocak ayından haziran sonuna kadar 510 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi, 83 bin 108 düzensiz göçmen tespit edildi. Sorgulananların 81 bin 288'i, tespit edilenlerin 1508'i son iki aya ait" diye konuştu.

Orman yangını riskini en aza indirebilmek için 10 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladıklarını anımsatan Gül, ormanları 301 ekip, 23 TOMA, 7 İHA, 18 dron, 2 helikopter, 35 video kamera, 71 fotokapan ve 1377 personelle sürekli kontrol ettiklerini, yazın gelmesiyle 436 kilometrelik deniz sınırına sahip kentte son iki ayda 39 boğulma vakasında 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"Maç izleme organizasyonlarını yapanlar belediyelerimiz"

Vali Gül, açık havada toplu şekilde maç izlemenin iptal edildiği iddialarına ilişkin bir soru hakkında şunları kaydetti:

"Organizasyonu yapan belediyelerimiz. Belediyelerimiz istediği zaman, istediği yerde kendi şartlarını kendileri değerlendirerek bu seyirleri yaptırıyorlar. Geçmişte de bugün de bundan sonra da zaman zaman taşkınlık yapan, suç işleyen kişiler olabiliyor. İstanbul'da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor, taşkınlık yapan, suç işleyen, birilerini rahatsız eden, kim olursa olsun. İster bunu yapan yabancı, isterse bizim vatandaşlarımız... İsterse yabancılar birbirine karşı, bizim vatandaşlarımız birbirine karşı, mutlaka yakalanıyor, tespit ediliyor ve cezalandırıyor. Dolayısıyla organizasyonların yapılması, belediyelerimizin kendi takdirinde, biz suçla, suçluyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz."