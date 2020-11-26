Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi, UKOME toplantısında reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü.
İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi.
Toplantı sonrası tartışma çıktı.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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