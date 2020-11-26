FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil yöneticisi" ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

365'i tutuklu 475 sanıklı davada darbeci komutan ve pilotlar ile sivil örgüt yöneticilerine ceza yağdı.

"Her yerde şehit eşiyim, gaziyim diyorum"

Kararın açıklanmasının ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminde 9 şehit veren Kahramankazanlı şehit aileleri kararı olumlu bulduklarını söylediler.

Ankara’yı bombalayan uçakların kalkışını engellemek için Akıncı Üssü'ne giden ve eşi şehit, kendisi ile oğlu gazi olan Türkan Güder şunları söyledi:

"Şu anda verilen karar tabii ki beklediğimiz karar değil ama en azından yüreğimizi soğuttu. 2 cihanda da ellerimiz yakalarında. Allah bana 3 tane unvan gösterdi. O unvanları gururla taşıyorum. Başım dimdik. Her yerde şehit eşiyim, gaziyim diyorum."

Oğlu Lokman’ı Akıncı Üssü'nde şehit veren baba Recep Biçinci de kararı olumlu bularak, "Duruşma çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımıza, hakim ve savcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.