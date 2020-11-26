Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde okurken Polis Akademisi'ni kazanarak hem üniversiteyi hem akademiyi bitiren Cennet Yiğit, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nin bombalanması sırasında şehit oldu.

Henüz 10 aylık polisken 23 yaşında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

"Vatan olmazsa, hiçbirimizin kıymeti harbiyesi yok"

15 Temmuz günü meydanlarda olduklarını söyleyen şehit babası Yahya Yiğit, "Tabi o gece çocuğumuzun şehadetinden haberimiz yoktu. Biz de o gün meydanlardaydık. Allah korusun bu hain kalkışma gerçekleşmiş olsaydı, vatan yoktu. Vatan olmayınca hiçbirimizin bir kıymeti harbiyesi yok" dedi.

“Türk adaletinden kaçış yok”

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin verilen kararları değerlendiren şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, "Bu hainlere verilen cezalar bizleri bir nebzede olsa mutlu etti. Verilen cezalar yüreğimize su serpti. Bu hainler bir suç işlediler. Cezalarını da çekecekler. Suç işleyenin cezası yanına kar kalmayacak. Türk adaletinden kaçış yok. Fakat bunların arkasındaki esas güçlerin yakalanıp cezasını çekmesi gerekiyor. Bunların vatandan atılıp, sökülmesi gerekiyor" diye konuştu.



