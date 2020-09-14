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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kademeli mesai konusunda çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valiliktesi kademeli mesai toplantısının ardından yaptığı açıklamada. "İstanbul dünyada 14. büyük metropol. Bizim metropol duruşumuza yakışır mesai saatlerinde, sadece kamu değil özel de dahil aynı ulaşım araçlarını sağlığımızla ilgili sıkıntı yaratmayacak şekilde kullanmanın üzerinde duruyoruzç. Bunları yakında paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:28
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