Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Müftüsü görevinden ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, görevinden ayrıldı. Müftülükten kendi isteğiyle ayrılan Prof. Dr. Maşalı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine döndü.
Prof. Dr. Emin Maşalı'nın İstanbul Müftülüğü'ndeki 2 yıllık görev süresi sona erdi.
Kendisi için veda programı düzenlenen Maşalı, personel ve ilçe müftüleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Müftülükten kendi isteğiyle ayrılan Emin Maşalı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.
Maşalı, Kur'anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
Etiketler: Marmara Üniversitesi
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