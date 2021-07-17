Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının ardından açıklamalarda bulundu.

Gana'da böyle bir caminin yapılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Camiler şehirlerin kalbidir, yüzüdür. İnşallah Akra'da yapılan bu güzel cami; Akra'nın yüzü, kalbi olacaktır. Müminlerin toplandığı, birlikte ibadet ettiği, din eğitimi aldığı, cami derslerinden istifade ettiği güzel bir mekan olacaktır." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, caminin Gana'daki önemine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cami, Gana'ya barış, birlik ve beraberlik katacak. Türkiye ile Gana arasındaki ziyaretlerin bir merkezi olacak. Öyle zannediyorum ki bu camiyi görmek için Türkiye'den ve yurt dışındaki pek çok yerden insanlar gelecek. Cami buna vesile olmuş olacak. Türkiye ile Gana arasındaki ziyaretlerin artmasına vesile olacaktır."

"Afrika'dan binlerce öğrenci, dini eğitim için Türkiye'ye geliyor"

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Gana başta olmak üzere Afrika'daki faaliyetlerine de değinen Erbaş, pek çok yerde cami inşaatlarının yapıldığını ve ramazanda çok sayıda ülkede çalışmalarda bulunulduğunu aktardı.

Erbaş, TDV'nin uzun yıllardan bu yana Gana'dan Türkiye'ye gelen öğrencilere destek verdiğini vurgulayarak, "Afrika'dan, pek çok ülkeden binlerce öğrenci Türkiye'ye geliyor, ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde, başka fakültelerde de okuyor." diye konuştu.

Doğru dini bilginin, gençlere ve öğrencilere aktarılmasının önemine dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun şu an itibarıyla en iyi şekilde yapıldığı yerlerden birisi, Türkiye'dir. Türkiye'de 4 bin civarında imam hatip okulu ve 110'a yakın ilahiyat fakültesi vardır. İlahiyat fakültelerimiz ve imam hatip liselerimizle doğru dini bilginin insanlara ulaştırılmasına katkı da sağlıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi de artıracağız."