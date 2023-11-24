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TRT Haber 24.11.2023 16:37

İstanbul merkezli terör operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu olduğu gerekçesiyle 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul merkezli terör operasyonu: 39 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 17 ilçede 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, bölücü terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle 39 kişinin yakalandığını belirtti.


Yerlikaya, "BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

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Ali Yerlikaya Bolu Diyarbakır İstanbul Son Dakika Terörle Mücadele
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