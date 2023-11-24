İstanbul merkezli terör operasyonu: 39 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 17 ilçede 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, bölücü terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle 39 kişinin yakalandığını belirtti.

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9⃣ şüpheli şahıs yakalandı ❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP… pic.twitter.com/ytp1tUHiX2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2023

Yerlikaya, "BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi." açıklamasında bulundu.