İstanbul merkezli 8 ilde casusluk operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

"Casuslarla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan operasyonun detaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce; İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan “KÖSTEBEK” Operasyonlarında; 33 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Mit Mensuplarımızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütleriyle, Casuslarla Mücadelemiz Azim ve Kararlılıkla Sürdürülecektir.