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TRT Haber 02.01.2024 11:00

YSK Başkanı Yener: Yerel seçimlere 36 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını bildirdi.

YSK Başkanı Yener: Yerel seçimlere 36 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir.

 

Tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıraya göre, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi olarak 36 siyasi partimizin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılmaya hak kazandığı kurulumuzun toplantısında tespit edilmiştir.

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