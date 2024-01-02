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Gündem
AA 02.01.2024 09:43

PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

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