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TRT Haber 03.01.2025 11:57

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: 2 kardeş aranıyor

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: 2 kardeş aranıyor

Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan 2 kardeş için İstanbul BoğazI'nda arama yapılan alan genişletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu nedenle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındığını açıkladı.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki kardeşi Velat Can suda kaybolmuştu.

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İstanbul İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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