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TRT Haber 29.10.2023 19:10

İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da kutlamalar devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi.

İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da
İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi boğazdan geçti. Gemilere Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de eşlik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama çerçevesinde 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

 

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı İstanbul Boğazı
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