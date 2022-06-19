Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 19:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İsrail
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