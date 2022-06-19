Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
Herzog, Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.
Etiketler: İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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