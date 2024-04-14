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Gündem
TRT Haber 14.04.2024 15:04

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Türkiye'den ilk temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında ilgili makamlarla görüşmeler yaptı. Görüşmelerde bölgedeki gerilimin daha da artmaması gerektiğini vurguladı.

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında Türkiye'den ilk temaslar
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.

İngiliz makamlarıyla görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

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Hakan Fidan İran İsrail
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