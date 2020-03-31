Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birliklerinin İran'dan Türkiye sızmaya çalışan bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hudutlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.