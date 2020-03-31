İran'dan sızmaya çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Doğubayazıt'ta İran'dan Türkiye'de girmeye çalışan 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birliklerinin İran'dan Türkiye sızmaya çalışan bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hudutlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.
Ağrı/Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hudutlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir. pic.twitter.com/VJiq3VwQCw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2020