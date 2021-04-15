Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Yunanistan’a, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y1FqK4UQQA