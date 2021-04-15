Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran ve Yunanistan sınırında 7'si örgüt üyesi 23 kişi yakalandı
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Yunanistan’a, İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı.
Yakalanan şahısların 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y1FqK4UQQA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
Etiketler: DEAŞ FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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