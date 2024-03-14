Irak'ta güvenlik zirvesi: Gündem terörle mücadelede ortak anlayış

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Bakan Yaşar Güler'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ve kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıyla ilgili konuştu.

Aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir güvenlik zirvesi gerçekleştirildiğini hatırlatan kaynaklar, bu zirvenin ikincisinin bugün Irak'ta yapılacağını belirtti.

Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları önce olmak üzere, terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesinin ele alınacağını kaydeden kaynaklar, "Ankara’daki toplantıda terör örgütü PKK’nın her iki ülke için de ‘ortak tehdit’ olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak." ifadelerini kullandı.

Türk komutanlarının sınır ötesinde yaptığı toplantının ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirildiğini aktaran kaynaklar, "Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir." dedi.

Yunanistan'la Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın takvimi ile ilgili de konuştu.

Yunanistan ile karşılıklı pozitif gündeme odaklanılan bir dönem içerisinde olunduğunun altını çzien kaynaklar, "İki taraf arasında oluşan pozitif diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığımız bu dönemde çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını da özellikle önemsiyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki taraf arasında diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda bir sonraki toplantının nisan ayının sonunda Atina’da gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı. Türkiye olarak adımlarımızı bu çerçevede atıyor, bununla birlikte millî menfaatlerimizden taviz vermeme konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

"F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz"

Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorulara da yanıt veren kaynaklar, şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmadığını kaydetti.

Kaynaklar, "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım." diye konuştu.

İngiltere'den Eurofighter talebi

İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin de bilgi veren kaynaklar, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız." dedi.