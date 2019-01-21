Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/W4c9EMM37x — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber