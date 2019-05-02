Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından, silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ovfBgbBlU2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber