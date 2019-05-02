Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA