Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul'da görüştü."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA