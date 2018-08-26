Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber