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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi. 

Kaynak: TRT Haber 

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