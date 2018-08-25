TBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerin yardımına koştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere gittiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Bakacak köyü sakinleri ile bir araya geldikten sonra ilçe merkezine dönüşe geçti.

Yıldırım, kendisine eşlik eden konvoy ile ilçeye dönerken Sivas-Erzincan karayolunun Refahiye ilçe merkezi girişindeki kavşakta bir trafik kazası ile karşılaştı.

Makam aracını durdurarak yaralıların yanına gitti

Onur Yılmaz'ın kullandığı 10 BN 657 plakalı bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazayı gören Yıldırım, makam aracını durdurdu.

Kazazedelerin yanına giderek yaralılara ambulansa alınana kadar eşlik eden Yıldırım, ardından bu kişilere ambulansın içinde "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Yaralanan 4 kişiden sürücü Onur Yılmaz ve kardeşi İsmail Yılmaz, sağlık görevlilerince Refahiye Devlet Hastanesine, Meltem ve Pınar Yılmaz ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA