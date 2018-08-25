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Fahrettin Altun: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu'ya sahip çıkmanın, sadece vatana sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmek olduğunu belirtti.

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Fahrettin Altun: Malazgirt Zaferinin yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Altun, yarın Anadolu’nun aziz millete vatan oluşunun 947. yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacaklarını, önce Ahlat'ta sonra Malazgirt'te olacaklarını belirtti.

 


 

Fahrettin Altun paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anadolu’ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmektir." 

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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