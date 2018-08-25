Fahrettin Altun: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Altun, yarın Anadolu’nun aziz millete vatan oluşunun 947. yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacaklarını, önce Ahlat'ta sonra Malazgirt'te olacaklarını belirtti.

Yarın inşallah önce Ahlat’ta olacağız, ardından Malazgirt’te.

Anadolu’nun bu aziz millete vatan oluşunun 947. yıldönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacağız.

Bugün Anadolu’ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil, insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmektir. pic.twitter.com/3JR7FcqWNe — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 25 Ağustos 2018

Fahrettin Altun paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anadolu’ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmektir."

Kaynak: AA