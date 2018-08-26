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Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda biri gri listede yer alan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bingöl, Ağrı ve Tuncelide terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonda bir askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur'un (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerden Mehmet Şirin Özen, Erzurum-Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı, Aykut Özkur ise Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, operasyon
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