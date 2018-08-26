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Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açan damat ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraşta düğünde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş Göksun'da düğünde, damat Volkan D., Fatih Süleyman A., Güven D. tabancalarıyla, Mert T. ile Yusuf T. kuru sıkı tabancasıyla havaya ateş açarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ekipler, damat Volkan D., Fatih Süleyman A., ve Güven D'yi gözaltına aldı.

Kurusıkı tabancayla ateş açan Mert T. ile Yusuf T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

23 Ağustos'ta da aynı ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu Hüsne Kurt ile kucağında bulunan torunu Furkan Arman Kurt ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: kuru sıkı tabanca, Kahramanmaraş, gözaltı
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