Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGI8dQoUt6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber