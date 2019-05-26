Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla beraber katıldığı iftar programı sonrasında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Siyasetimizde milletle inatlaşmak diye bir anlayış kesinlikle yoktur"

Hep söylediğimiz gibi siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletle beraber siyaset yapmanın gücünü çok yakından biliyorum. Biz AK Parti'yi genci yaşlısı, erkeği kadını tüm milletimizle birlikte kurduk.

İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var.

"Oy hırsızlığı tam bir felakettir"

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın nedeni, kanunsuzluklar, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar vardır. Her hırsızlık kötüdür, ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin yenilenmesi kararının gerisinde 31 Mart seçimlerinde belgelerle ispatlanan kanunsuzluklar, hırsızlıklar vardır. Her hırsızlık kötüdür ama milli irade hırsızlığı felakettir.https://t.co/3yNC47kE37 pic.twitter.com/xXcDZQNYXV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2019

Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hukukunu korumak için mücadele ettik. Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nın seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Artık 4 hafta var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına anlatmamız gerekiyor. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz.

İstanbul'da 754 sandık kurulu başkanı kanuna aykırı şekilde atandı. 212 binden fazla oy şüpheli hale geldi. Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler. İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 754 sandık kurulu başkanı kanuna aykırı şekilde atandı. 212 binden fazla oy şüpheli hale geldi.https://t.co/3yNC47kE37 pic.twitter.com/nH8qtGiCpY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2019

"Yaslıada artık idamla anılmayacak"

Karşımıza bir tarafta 210 bin diğer tarafta 30 bin şüpheli oy çıkıyor. Hiç kimse kusura bakmasın, hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedik ve aradık. Şimdi sandık karşımızda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımıza bir tarafta 210 bin diğer tarafta 30 bin şüpheli oy çıkıyor. Hiç kimse kusura bakmasın, hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedik ve aradık. Şimdi sandık karşımızda.https://t.co/3yNC47kE37 pic.twitter.com/TopHcQE3K0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2019

Biz ne kimsenin hakkına göz koyar, el uzatırız, ne de milletimizin gaspına rıza gösteriririz. Bundan sonraki seçimlerde benzer sıkıntıların yaşanmaması için dikkat edeceğiz. Unutmayın en etkili siyaset yüz yüze yapılan siyasettir.

Bugün buraya Yassıada'dan geldim. Yani Yaslıada'dan. Orada Adnan Menderes ve iki arkadaşı idam edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buraya Yassıada'dan geldim. Orada Adnan Menderes ve 2 arkadaşı idam edildi. Şimdi biz Yassıada'yı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyoruz.https://t.co/3yNC47kE37 pic.twitter.com/qPKWQX8FTE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2019

Şimdi biz o Yaslıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyoruz. İnşaatın yarıdan fazlası bitti. İnşallah aralık ayında açılışını yapacağız. Burada ulusal, uluslararası toplantıları yapacağız. Yani artık Yaslıada idamla anılmayacak.

Bugün ülkemizin önünde çok önemli sınamalar var. Önümüze çıkartılan siyasi ve ekonomik sıkıntıların kat be kat fazlası bunları çıkaranlarda var. Bunların üstesinden geleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin önünde çok önemli sınamalar var. Önümüze çıkarılan sıkıntılar fazlasıyla bunları çıkaranlarda var. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek kararlılığa ve güce sahibiz.https://t.co/3yNC47kE37 pic.twitter.com/35NecyCRHM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber