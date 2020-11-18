Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 2 adet EYP, 1 adet antipersonel mayını, 1 adet havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirerek imha etti.https://t.co/zxYQ3EJR6L#MSB #TSK pic.twitter.com/0Nqq7uuGMi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü PKK/YPG
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