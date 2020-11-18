Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 2 adet EYP, 1 adet antipersonel mayını, 1 adet havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirerek imha etti.https://t.co/zxYQ3EJR6L#MSB #TSK pic.twitter.com/0Nqq7uuGMi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti."