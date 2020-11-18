Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Eski başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.
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