CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gizli bir anayasa çalışması yaptı mı? İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeni bir anayasa yapmak için gizli bir toplantıda buluştuklarını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın 4 siyasi partinin gizli anayasa çalışması yaptığı iddiasına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Evet Millet İttifakı ile bir araya geldik. Evet ilkeleri konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık. Arkadaşlar yapsak elimizde metin olur değil mi?" dedi ancak Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu: Anayasa çalışmamız yok

Gizli anayasa toplantısında olduğu öne sürülen partilerden biri de Saadet Partisi. İddia partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na da soruldu.

Millet ittifakının yaklaşık iki buçuk sene önce HDP'yi de dahil ederek yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası?"