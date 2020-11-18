İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri" kitabında, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından HDP'li isimlerin başkanlık koltuğuna oturduğu büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerine yapılan görevlendirmelerden sonra hayata geçirilen yatırımlar anlatıldı.

Kitapta, yerel seçimler sonucu belediye başkanı seçilenlerin, Anayasa ve yasalara aykırı işlem ve eylemlerde bulunma yetkisinin olmadığı hatırlatıldı. Yerel yönetimlerin vatandaşlara hizmet etmesi için kendilerine tahsis edilen ödenekleri, terör örgütlerinin amaçları ve talimatları doğrultusunda kullanmasının, demokratik hakların açıkça suistimali anlamına geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, terör suçu nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülen, bazıları mahkemeler tarafından suçlu bulunan ve bazıları bu nedenle tutuklanan belediye başkanlarının yerine belediyelerde vali ve kaymakamların belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.

Borçlar ödendi, yatırımlar devreye alındı

Kitapta, görevlendirme yapılan büyükşehir ve il belediyelerinin yatırımlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından piyasaya 140 milyon lira borç ödendi, 363 milyon lira yatırım yapıldı.

Yatırımlar kapsamında, 140 bin ton sıcak asfalt bakım, onarım ve yapımı, 282 kilometre stabilize yol, 30 kilometre sathi kaplama, 112 kilometre içme suyu şebeke hattı, 29 içme suyu kuyusu, 16 içme suyu deposu, 34 kilometre kanalizasyon hattı, 5 kilometre yağmur suyu isale hattı, 3 bin 850 metrekare parke taşı döşemesi, 20 bin metrekare cadde ve sokak taş döşemesi, 13 spor merkezi ile 1054 aile çay bahçesi/çocuk parkı bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince piyasaya 292 milyon lira borç ödendi, 307 milyon lira yatırım yapıldı, 30 kilometre sıcak asfalt, 113 kilometre sathi kaplama, 260 kilometre stabilize yol, 158 bin metrekare parke taşı döşemesi, 110 kilometre içme suyu hattı, 54 kilometre içme suyu isale hattı, 3 içme suyu kuyusu, 16 kilometre kanalizasyon hattı, 16 kilometre yağmur suyu isale hattı vatandaşın hizmetine sunuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından piyasaya 571 milyon lira borç ödendi, gerçekleştirilen 319 milyon lira yatırım kapsamında, 31,5 kilometre sıcak asfalt, 785 kilometre stabilize yol, 17 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı.

Batman Belediyesi, piyasaya 130 milyon lira borç ödedi, 21 milyon lira yatırım yaptı. Yatırımlar çerçevesinde, 37,2 kilometre sıcak asfalt, 8,2 kilometre stabilize yol, 6 bin 500 metrekare parke taşı döşemesi, 6 kilometre içme suyu şebeke hattı vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Hakkari Belediyesi tarafından piyasaya 25,7 milyon lira borç ödendi, 20 milyon lira yatırım yapıldı, 12 kilometre sıcak asfalt, 4 kilometre beton yol, 20 bin metrekare otopark alanı inşa edildi.

Iğdır Belediyesince piyasaya 12 milyon 284 bin 145 lira borç ödendi, 28 milyon 922 bin 588 lira yatırım yapıldı. Söz konusu yatırımlar arasında 3,5 kilometre stabilize yol, 2 bin 200 metrekare parke taşı döşemesi, 2 kilometre içme suyu şebeke hattı, 1 kilometre kanalizasyon hattı yapımı yer aldı.

Siirt Belediyesi tarafından piyasaya 3 milyon 385 bin 821 lira borç ödendi, 27 milyon lira yatırım yapıldı, 1250 metrekare asfalt, 1 kilometre yol, 6 bin 400 metrekare parke taşı döşemesi, 1 kilometre kanalizasyon hattı vatandaşın kullanımına sunuldu.

Yatırımların yanı sıra çok sayıda kişi, düzenlenen etkinlik ve çeşitli dallarda açılan kurslar ile yapılan gıda ve giysi yardımlarından faydalandı.

"Bölge insanı terörün elinden kurtarıldı"

Kitapta, şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda kayyum görevlendirmesi olarak bilinen belediye başkan vekili görevlendirmeleriyle, terör örgütüne belediyeler üzerinden aktarılan para ve insan kaynakları engellenmiş; bununla birlikte asker ve kolluk görevlilerimizin insanüstü mücadeleleriyle terör örgütü PKK/KCK etkinliğini, eylemliliğini kaybetmiş; terör örgütüne katılım oranı tarihinin en düşük seviyesine inmiş ve ülke sathındaki terörist sayısı gerilemiştir. Bölge insanı terörün ve teröristin elinden adeta kurtarılmıştır. Ortaya çıkan bu durum terör nedeniyle yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar kapsamında terör örgütünü destekleyen HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarının ne denli haklı olduğunu göstermektedir."

Kitapta, ayrıca Diyarbakır'ın Bismil, Ergani, Eğil, Hazro, Kayapınar, Kulp, Kocaköy, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir, Mardin'in Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin, Savur, Van'ın Başkale, Erciş, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Hakkari'nin Yüksekova, Siirt'in Baykan, Kurtalan, Ağrı'nın Diyadin, Bitlis'in Güroymak, Erzurum'un Karayazı, Muş'un Bulanık, Varto, Şanlıurfa'nın Suruç, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçe belediyeleri ile Batman'ın İkiköprü, Siirt'in Gökçebağ, Muş'un Erentepe, Altınova, Tunceli'nin Akpazar, Elazığ'ın Sarıcan ve Iğdır'ın Halfeli belde belediyelerinde hayata geçirilen benzer nitelikteki yatırımlar anlatıldı.