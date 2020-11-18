Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bizim milletimize saygımız gereği proje kişiliklerle işimiz olmaz"

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil. Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. Azıcık bir samimiyet görsek onlarla da oturup konuşuruz. Bizim milletimize saygımız gereği proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.

"'Türkiye'nin Otomobili' projesini sizlerle birlikte sonuçlandıracağız"

Adım adım 'Türkiye'nin Otomobili' projesini hayata geçirdiniz. Aynı şekilde bu projeyi sizlerle birlikte sonuçlandıracağız. Aynı şekilde Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

"Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor"

Yüksek faiz sebebiyle sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapıp, istihdam üretip, üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda, attığımız tüm adımlarda sizlerle birlikte oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.

Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir. Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik. Kendimizi savunmamız ötesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda adımlar attık. Yapılamaz denilen operasyonları yaptık.

"Türkiye artık şahlanış dönemine giriyor"

Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişiklikleri hayata geçirmek de bizim görevimizdir. Türkiye artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz. Eylül ayına ilişkin gelen öncü verilerle ise 3. çeyreği güçlü bir büyümeyle kapatacağımız kesinleşmiş oldu. Sanayi üretimimiz arttı. Finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Yapısal ve mikro reformları hayata geçirerek, mali disiplini koruyarak büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Devlet olarak tüm imkanları kullanarak bu sıkıntıları aşma gayreti içindeyiz. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl tüm bu zorlukları geride bırakmış olarak bugünleri acı bir tebessümle yad edeceğiz.