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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait barınaklar vuruldu

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:00 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:08

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Pençe Harekatı devam ederken, diğer yandan harekatla koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil ve Gara'ya hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Irak ırak'ın kuzeyine operasyon pkk'ya ait sığınaklar vuruldu

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