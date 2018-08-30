Irak'ın kuzeyinde en az 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde bugün düzenlenen hava harekatında silahlı en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak, barınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Irak Kuzeyi Zap bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiş, bu esnada en az iki silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. pic.twitter.com/dlAjOcYqkl — TSK (@TSKGnkur) 30 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber