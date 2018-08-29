  • 30 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.539
    EURO 7.674
  • BIST 93280.71
    ALTIN 252.396
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi ile Hatay kırsalında, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen silahlı en az 15 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü PKKya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde en az 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Irak'n kuzeyi Gara bölgesine 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az 9 teröristin etkisiz hale getirildi.

 


Hatay kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Hatay kırsalında 29 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 


Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER