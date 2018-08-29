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Bayramda Batı Akdeniz'de elektrik tüketimi yüzde 17 arttı

Antalya, Burdur ve Isparta'da, Kurban Bayramı'nda elektrik kullanımının yüzde 17 arttığı açıklandı.

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Bayramda Batı Akdenizde elektrik tüketimi yüzde 17 arttı

Bölgeye hizmet veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında rekor kıran ve yerli turistin de yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da elektrik kesintisi yaşanmaması için şirket tarafından gerekli tedbirler alındığı aktarıldı.

Bayram boyunca kesintisiz enerji sağlayan AEDAŞ, ilçe bazında tatil süresince en fazla elektrik tüketiminin tarihi Kaleiçi'ne ev sahipliği yapan Muratpaşa'da olduğunu belirledi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 20-24 Ağustos tarihlerinde elektrik tüketimi geçen yıla göre isse yüzde 17 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaz aylarında Akdeniz bölgesinde sıcak havanın da etkisiyle klima kullanımının arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl bölgemizde yabancı ziyaretçi sayısında rekorlar kırılıyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın bayramlarda yerli turist tarafından da yoğun bir şekilde tercih edildiğini bildiğimiz için tüm hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık."

Kaynak: AA

 

Etiketler: elektrik tüketimi, Batı Akdeniz, antalya, ısparta, Burdur
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