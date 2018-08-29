Donanma gemileri halkın ziyaretine açılacak

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama etkinlikleri kapsamında askeri gemilerin Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum/Yalıkavak, Antalya/Kaş, Mersin ve İskenderun limanlarında halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlama etkinlikleri kapsamında; askeri gemiler Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum/Yalıkavak, Antalya/Kaş, Mersin ve İskenderun limanlarında halkımızın ziyaretine açılacaktır. — TSK (@TSKGnkur) 29 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber