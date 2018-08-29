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Donanma gemileri halkın ziyaretine açılacak

Donanma Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, askeri gemileri halkın ziyaretine açacak.

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Donanma gemileri halkın ziyaretine açılacak

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlama etkinlikleri kapsamında askeri gemilerin Rize, Samsun, İstanbul (Dolmabahçe ve Sarayburnu), Erdek, Çanakkale, İzmir, Kuşadası, Bodrum/Yalıkavak, Antalya/Kaş, Mersin ve İskenderun limanlarında halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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